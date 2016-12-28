«التعليم» تعتمد 3 مؤشرات لقياس أداء المعلمين

تواصل- الرياض:

اعتمدت الخطة التشغيلية لوكالتي التعليم “بنين وبنات” في وزارة التعليم، 38 برنامجاً لتحسين استقطاب المعلمين من خلال تأهيلهم وتطويرهم.

واشتملت الخطة على 3 مؤشرات رئيسية لقياس أداء المعلمين، تتمثّل في متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون، ومتوسط عدد ساعات التطوير المهني في القيادة التعليمية بالمدارس، ونسبة المعلمين المجتازين لاختبار قياس.

وتضمنت الخطة 8 أهداف رئيسة، رصدت لها الوكالتان 20 مؤشراً لقياس الأداء، فيما فاقت تكلفة البرامج الممولة من شركاء الوكالتين 45 مليوناً، بحسب “مكة”.

وبلغت تكلفة البرامج المركزية واللقاءات المتماثلة والملتقيات البالغة 174 التي تموّلها الوزارة 33 مليوناً، حيث تشتمل البرامج على:

1 العناية بالقرآن الكريم – مشرفو التوعية الإسلامية.

2 التعامل مع المهددات الفكرية – مشرفو التوعية الإسلامية.

3 التطوير المهني لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج – المعلمون والمعلمات والقيادات التربوية.

4 تقويم الطفل في الحضانات ورياض الأطفال – 25 متدربة.

5 تجويد البيئة التربوية في رياض الأطفال – 115 متدربة، 23 مشرفة، 230 معلمة.

6 السلامة الشخصية للأطفال – 25 متدربة.

7 إثراء المعرفة الشرعية – مشرفو التوعية الإسلامية.

8 الخبرات – 1000 من معلمي ومعلمات المواد الدراسية.

9 بحث الدرس للتطوير المهني المعتمد على المدرسة – المعلمون والمعلمات.

10 التطوير المهني لمنسوبي التربية الخاصة – معلمو ومعلمات التربية الخاصة.

11 التطوير المهني الالكتروني – المعلمون والمعلمات.

12 الجدارات الوظيفية للمعلمة – المدربات المركزيات.

13 التطوير المهني المتمازج في تدريس العلوم والرياضيات – معلمو ومعلمات العلوم والرياضيات.

14 تدريب المعلمين على مقررات النظام الفصلي والمقررات – مدربون مركزيون ومدربات في تخصصات التربية الإسلامية، الاجتماعيات، الأسرية، اللغة العربية، العلوم الإدارية.

15 التطوير المهني لمشرفي ومعلمي الإنجليزية – المدربون المركزيون.

16 التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال – مدربات مركزيات بتخصص رياض الأطفال.

17 التطوير المهني لمعلمي فصول الموهوبين- مدربون مركزيون من إدارة الموهوبين.

18 تطوير القيادات التربوية – المدربون والمدربات المركزيون.

19 التقويم لتربوي المهارات والتطبيق – المدربون والمدربات المركزيون.

20 التطوير المهني لمحضري المختبرات – المدربون والمدربات المركزيون.

21 التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية لمشروع حصانة – شاغلو الوظائف التعليمية.

22 الشراكة مع الجامعات للتطوير المهني لمشرفي وقيادات المدارس والمعلمين – المشرفون التربويون والقيادات المدرسية والمعلمون.

23 التطوير المهني للقيادات العليا والوسطى والتنفيذية – القيادات التربوية العليا والوسطى.

24 الإيفاد الداخلي – جميع شاغلي الوظائف التعليمية.

25 الابتعاث الخارجي- جميع شاغلي الوظائف التعليمية.

26 إثراء- جميع مشرفي ومشرفات العموم.

27 بناء وحدة مصادر التعلم اللغوي- المشرفون التربويون والمعلمون.

28 مؤشرات رؤساء الأقسام الإشرافية – رؤساء الأقسام في إدارات وأقسام الإشراف.

29 مؤشرات الأداء المدرسي الكمي والنوعي – أخصائيو التقويم.

30 المرحلة الثانية من برنامج القيادات الواعدة- المشرفون التربويون.

31 معايير مشرف القيادة المدرسية المتميزة – مشرفو القيادة المدرسية.

32 دليل إعداد المشرف التربوي قبل ممارسة المهنة – المعلمون المرشحون للإشراف التربوي.

33 تطوير أداء مديري الإشراف والمكاتب الجدد- مديرو الإشراف والمكاتب الجدد.

34 صياغة الأسئلة لمعلم الصفوف الأولية – مشرفو ومشرفات الصفوف الأولية.

35 الكفايات اللغوية لمعلم الصفوف الأولية – مشرفو ومشرفات الصفوف الأولية.

36 استراتيجيات التعلم النشط لمادة الرياضيات – مشرفو ومشرفات الرياضيات.

37 تطوير الممارسات الإشرافية في أقسام اللغة العربية وفقا لمعايير الأداء النوعي – مشرفو اللغة العربية.

38 تحسين المخرجات التعليمية لأقسام اللغة العربية – معلمو اللغة العربية.