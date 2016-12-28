أناشيد تأييد لـ«نصر الله» ومقاطع «شاذة» ضمن مضبوطات بحوزة إرهابيين في العوامية

تواصل – الدمام:

كشفت مصادر أمنية مطلعة، تفاصيل جديدة حيال أبرز ما تم ضبطه أخيرا بحوزة إرهابيي العوامية، الذين تم الحكم على أحدهم أواخر ديسمبر الماضي بالسجن 20 عاما.

وتشير المصادر، بحسب “مكة”، إلى أن السلطات الأمنية ضبطت مع واحد من أبرز العناصر الإرهابية بالعوامية مقاطع صوتية لأناشيد تحرض على التجمعات والقتال، وتؤيد أمين عام حزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصر الله.

ومن ضمن المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة الإرهابي المعني في القضية، مقاطع فيديو لشذوذ جنسي من تصوير شخصي، تم توثيقها بقصد الابتزاز.