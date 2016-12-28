«الصحة» تحذّر من العلاج بالطاقة «الريكي»

تواصل – الرياض:

حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، التابع لوزارة الصحة، من اللجوء إلى العلاج بالطاقة “الريكي”، لعدم ثبوت فاعليته، منوهاً إلى أنه يحرم المرضى من فرص العلاج الحديث وأن هناك 12 حيلة يستخدمها المعالجون بالطاقة للإيقاع بضحاياهم أبرزها إيهام المرضى بقدرتهم على علاج كل الأمراض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبد الله محمد البداح، أن الدراسات والأبحاث عن استخدام الريكي كعلاج ذات جودة متدنية، ليس ذلك فقط، ولكن بعض المؤسسات العالمية حذرت من العلاج بالطاقة، منها المركز الأمريكي للطب التكميلي والصحة الاندماجية، الذي حذر من استخدامه لعدم استناده إلى دليل علمي قاطع، مفيدا أن نصفاً في المئة من البالغين في الولايات المتحدة استخدم الاستشفاء بالطاقة.

وأضاف البداح في حسابه على “تويتر” أن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي يحذر من استخدام العلاج بالطاقة، خاصة إذا أدى إلى حرمان المريض من الخدمات الصحية الحديثة، مؤكداً عدم وجود أدلة منهجية علمية تدعم هذا العلاج بجميع أشكاله ومسمياته.

وأشار البداح إلى أن المدعين يزعمون أن هذا الأسلوب له فوائد علاجية فعالة، ويوهمون المرضى بالتعاويذ والهمهمات، ويروّجون لدورات للتدريب على ممارسته، يسردون فيها قصص نجاح كاذبة، ويخفون المخاطر الكثيرة التي تكمن وراءه.