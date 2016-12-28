مصر.. امرأة تقتل أُمها وتسرق مصوغاتها لمساعدة زوجها

تواصل – وكالات:

أقدمت امرأة بمساعدة زوجها وصديقه على قتل أُمها، وإلقاء جثّتها في ترعة المحمودية بمنطقة المهاجرين في مدينة كفر الدوار المصرية.

وقام المتهمون بتكبيل يدي وقدمي الأم الستينية، وأدخلوا جثّتها في جِوال بلاستيك “مشمّع” وربطاه، ومن ثم قاموا بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وما تدخره من أموال.

وتوصّلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليها من خلال سؤال ابنتها، التي قالت في التحقيقات إنها أقدمت على قتلها لمساعدة زوجها الذي يمر بضائقة مالية.

وأضافت المتهمة أنها قامت بتشغيل غسالة الملابس أثناء ارتكاب الجريمة حتى لا يستيقظ الجيران على صوت استغاثة والدتها القتيلة، ولم يتركوها إلا جثة هامدة.