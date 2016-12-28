سفارة المملكة في بنجلاديش تنفي صلتها بسرقة لحوم الأضاحي

تواصل – الرياض:

أكد سفير خادم الحرمين في بنجلاديش عبدالله بن حجاج المطيري، أن المملكة ليست طرفا في ما حدث بشأن سرقة لحوم أضاحٍ سلمت للجانب البنجلاديشي لتوزيعها على الفقراء هناك.

وشدد السفير- وفقا لـ”عكاظ” – على عدم دقة ما تداولته وسائل الإعلام بأن الشرطة البنجلاديشية تحقق في سرقة 1830 كيلوجراما من لحوم الأضاحي.

وقال المطيري: “ما نشر غير صحيح، فقد تم تسليم كامل الشحنة من قبل مكتب البنك الإسلامي في بنجلاديش إلى الحكومة”، مبينا أن “المشكلة حصلت من الموزعين أنفسهم لهذه الأضاحي في بعض المقاطعات خارج العاصمة دكا، بمعنى أن المشكلة بين البنجلاديشيين أنفسهم”.