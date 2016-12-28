الرياض.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل الإرهابيين في حي الياسمين

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، تفاصيل جديدة بشأن حادثة قتل قوات الأمن لإرهابيين في حي الياسمين بالرياض، أمس السبت.

وأفادت المصادر بأن الإرهابيين “طايع الصيعري” و”طلال الصاعدي”، يسكنان في فيلا بشارع رقم 105 بالحي منذ 6 أشهر، كانا قد استأجرها أحد المتسترين عليهما من مكتب عقاري بإيجار سنوي 80 ألف ريال.

وأوضحت المصادر، أن الفيلا عبارة عن نظام “دبولوكس” دور أرضي وطابق علوي يتكوّن من شقة، فيما يحتوي الدور الذي يسكنان فيه نحو 5 غرف مؤثثة بشكل بدائي بمفارش أرضية.

وأكدت المصادر أن الإرهابيين كانا يترددان على الفيلا التي تضم جراجا داخليا على فترات مختلفة دون الاحتكاك بالجيران في المنازل المجاورة، ويستخدمان سيارتين في تنقلاتهما من نوع “جيمس” و”هونداي”، بحسب “عكاظ”.

وبيّنت المصادر، أن الجهات الأمنية بدأت في السادسة من صباح أمس في محاصرة الفيلا وفرضت طوقا أمنيا كاملا على مداخل ومخارج الحي لمحاصرتهما.

وقالت المصادر: إنّ الإرهابيين خرجا للشارع المقابل لـ”وكرهما” وأطلقا النار على رجال الأمن بشكل عشوائي وتنقلا في 3 مواقع مجاورة بعد القفز على الفيلا الملاصقة لوكرهما في محاولة للفرار من الشارع الخلفي الذي كان مشمولا بحصار وطوق أمني ليتم التعامل معهما بشكل فوري وقتلهما قبل إيذاء الأهالي المجاورين.

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