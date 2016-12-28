دفع رسوم المرافقين مع إصدار الإقامة بداية من يوليو المقبل

تواصل – الرياض:

أقرت الجهات العليا دفع رسوم المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص مقدما سنويا عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها.

وأكد تعميم رسمي أن تحصيل رسوم 100 ريال شهريا عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص سيكون مقدما وبشكل سنوي عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها، حسب “عكاظ”.

وأوضح التعميم أن ذلك سيكون اعتبارا من الأول من يوليو المقبل 2017 على أن تتضاعف الرسوم لتصل إلى 200 ريال شهريا (عن كل فرد) العام المقبل 2018، وتزيد إلى 300 ريال شهريا في يوليو 2019، ثم أخيرا 400 ريال اعتبار من يوليو 2020.