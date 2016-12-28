سداد مديونيات الجهات الحكومية لـ«الطيران المدني» خلال 3 سنوات

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا تقتضي بسداد جميع مديونيات الجهات الحكومية والخاصة لهيئة الطيران المدني خلال ثلاث سنوات.

وبحسب “الحياة”، فقد صدرت توجيهات بتشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني للقيام بحصر جميع مستحقات الهيئة لدى الغير (المدفوعات المستحقة للهيئة).

وأوضحت المصادر أن الجهات العليا طلبت وضع خطة زمنية لتسويتها بشكل تدريجي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة والتوجيه، على أن تنتهي المهلة في بداية 1441هـ.

يأتي ذلك بعد توجه «الهيئة» إلى تنفيذ خطط استراتيجية شاملة تقوم على فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجوانب الإدارية، مما يعني تقليص مهمات «الهيئة» لتقتصر على التشريع وتنظيم سوق الطيران.