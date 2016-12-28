ولي العهد ينقل تحيات خادم الحرمين للعريف جبران عواجي

تواصل – الرياض:

أجرى صاحب السمو الملكي ، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفيًّا بالعريف جبران جابر عواجي، الذي أصيب أثناء مشاركته في مداهمة وكر إرهابي بالرياض أمس.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للعريف جبران جابر عواجي، ودعواته بأن يمُنَّ الله عليه بالشفاء العاجل.

واطمأن سمو وزير الداخلية على حالة العريف جبران عواجي الصحية، والرعاية الطبية التي يتلقاها، وتمنى له الشفاء العاجل، والعودة إلى ميدان العز والشرف.

‏وأثنى سموه على الجهود الأمنية التي بذلها العريف جبران جابر عواجي وزملاؤه في أداء واجبهم الأمني، وما أظهروه من بسالة وإقدام.