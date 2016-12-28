ترامب يتعهد بإقامة علاقات طيبة مع روسيا

تواصل- وكالات:
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، السبت ، بإقامة علاقات طيبة مع روسيا، وذلك بالرغم من تقرير استخباراتي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أوامر لشن حملة تدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وكتب ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقول: “إقامة علاقة جيدة مع روسيا أمر طيب وليس أمرا سيئا. فقط الأغبياء أو الحمقى هم من يعتقدون أن ذلك سيكون سيئا”.
وأضاف: “عندما أكون رئيسا، ستحترمنا روسيا بشكل أكبر كثيرا مما تفعله الآن وسيعمل البلدان معا ربما لحل بعض المشكلات الكبرى والملحة وقضايا العالم”.
كان تقييم استخباراتي أمريكي صدر ، يوم الجمعة ، قد خلص إلى أن بوتين “أمر” بإطلاق حملة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لتقويض الثقة بالعملية الديمقراطية والإضرار بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.