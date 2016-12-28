 ترامب يتعهد بإقامة علاقات طيبة مع روسيا | صحيفة تواصل الالكترونية

ترامب يتعهد بإقامة علاقات طيبة مع روسيا

0
ترامب يتعهد بإقامة علاقات طيبة مع روسيا

تواصل- وكالات:

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، السبت ، بإقامة علاقات طيبة مع روسيا، وذلك بالرغم من تقرير استخباراتي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أوامر لشن حملة تدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقول: “إقامة علاقة جيدة مع روسيا أمر طيب وليس أمرا سيئا. فقط الأغبياء أو الحمقى هم من يعتقدون أن ذلك سيكون سيئا”.

وأضاف: “عندما أكون رئيسا، ستحترمنا روسيا بشكل أكبر كثيرا مما تفعله الآن وسيعمل البلدان معا ربما لحل بعض المشكلات الكبرى والملحة وقضايا العالم”.

كان تقييم استخباراتي أمريكي صدر ، يوم الجمعة ، قد خلص إلى أن بوتين “أمر” بإطلاق حملة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لتقويض الثقة بالعملية الديمقراطية والإضرار بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

شاهد ايضا

باحث: الإرهابي«الصعيري» صنع متفجرات حادثة المسجد النبوي

باحث: الإرهابي«الصعيري» صنع متفجرات حادثة المسجد النبوي

ولي العهد ينقل تحيات خادم الحرمين للعريف جبران عواجي

ولي العهد ينقل تحيات خادم الحرمين للعريف جبران عواجي

«يونيسيف» تحذر من انتشار الأمراض بين أطفال سوريا بسبب «المياه»

«يونيسيف» تحذر من انتشار الأمراض بين أطفال سوريا بسبب «المياه»

عسيري: جيش اليمن يحقق تقدماً على كل الجبهات

عسيري: جيش اليمن يحقق تقدماً على كل الجبهات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>