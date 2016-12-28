باحث: الإرهابي«الصعيري» صنع متفجرات حادثة المسجد النبوي

تواصل – الرياض:

كشف الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، حمود الزيادي، أمس السبت، أن الإرهابي طايع الصيعري، الذي قتل في عملية حي الياسمين بالرياض، هو من صنع المتفجيرات التي استخدمت في استهداف المسجد النبوي الشرف.

وقال “الزيادي”: إن “(الصيعري) الذراع الخطير لداعش خلف كثير من العمليات بتصنيعه للمتفجرات والأحزمة الناسفة والعبوات اللاصقة التي توضع تحت المركبات المستهدفة، كالعملية التي استهدفت المسجد النبوي الشريف، وكذلك القنصلية الأمريكية بجدة، وخلف الخلية التي نفَّذت تفجير مسجد قوات الطوارئ في منطقة عسير”، بحسب “الرياض”.

وأضاف: أن “العنصر الثاني الصاعدي سبق سجنه في قضايا أمنية، ويعتقد أنه كان يجري تحضيره لعملية أمنية وشيكة سيقوم بتنفيذها من خلال تواجده مع ذلك العنصر الخطر، ويعزز ذلك أن عناصر داعش الإرهابية كانت تتناقل صوراً لانفجار ويقولون قادمون لتفجيرات في الرياض، كل ذلك يعد مؤشراً وإرهاصاً لمخطط خطر حمى الله بلادنا منه، واجهته الكفاءة الأمنية وحيدت خطره”.

وأكد “الزيادي” أن “عملية الياسمين” أثبتت كفاءة منقطعة النضير للأجهزة الأمنية في حماية الحي الذي تم مجابهة العنصرين الإرهابيين بداخله، ومدى القدرة على التصدي لأي عمل تخريبي.