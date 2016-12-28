«يونيسيف» تحذر من انتشار الأمراض بين أطفال سوريا بسبب «المياه»

تواصل – وكالات:

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، عن مخاوفها من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه بين الأطفال في سوريا.

وقال متحدث المنظمة، كريستوف بوليراك، في مؤتمر صحفي: إن “مصدرين رئيسيين للمياه في وادي بردى بالريف الغربي للعاصمة دمشق، تضررا نتيجة الاشتباكات التي تشهدها المنطقة”، بحسب “الأناضول”.

وأضاف “بوليراك”: “لدينا مخاوف كبيرة من انتشار الأمراض (لم يذكرها) المنقولة عبر المياه بين الأطفال، العائلات في العديد من المناطق، تقوم بشراء ألف ليتر فقط من المياه بـ12 دولاراً”، مشيراً إلى أن سكان المنطقة يلجأون إلى شراء مياه مجهولة المصدر من موردين خاصين وبأسعار عالية.

وتابع المسؤول الأممي: أن فريقاً من “يونيسيف” قام بزيارة عدد من المدارس في دمشق ورأى أن الأطفال يلجأون إلى المساجد أو إلى أقرب نقطة توزيع سيرا على الأقدام، لجلب المياه، ويستغرق الطريق معهم حوالي نصف ساعة، فيما ينتظرون قرابة ساعتين في طوابير للمياه.