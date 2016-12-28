بالأسماء.. إعلان نتائج مسابقة تدبر للقرآن الكريم والسنة والسيرة بتعليم عنيزة

تواصل- عنيزة:

أعلن قسم التوعية الإسلامية بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة نتائج تصفيات مسابقة تدبر (القرآن والسنة والسيرة) التي أقيمت خلال الفترة من 20 / 3 إلى 29 / 3 / 1438 هـ بمقر بيت الطالب بعنيزة.

وذكر خالد الحربي مشرف التوعية الإسلامية بتعليم عنيزة أن أعداد المشاركين في المسابقة هذا العام بلغت 20 محكما و 183 طالبا يمثلون 50 مدرسة من مدارس المحافظة.

وجاءت النتائج كالتالي:

أولاً : مسابقة القرآن الكريم

في فرع القرآن كاملاً فاز الطالب عبدالله صالح العمرو من ثانوية الإمام عاصم

و في فرع 20 جزءاً فاز الطالب عبدالملك حسان القاضي من متوسطة الإمام حفص

و في فرع 15 جزءاً فاز الطالب عبدالرحمن سامي السلمان من متوسطة الإمام حفص

و في فرع 10 أجزاء فاز الطالب خالد محمد السلمان من ثانوية ابن سعدي

و في فرع 5 أجزاء فاز الطالب ماجد محمد المرعول من متوسطة حطين

و في فرع 3 أجزاء فاز الطالب أحمد وهب الله من مدارس عنيزة العالمية

و في فرع جزأين فاز الطالب عبدالرحمن صالح الحربي من ابتدائية عمر بن عبدالعزيز

و في فرع جزء واحد فاز الطالب عبدالله أحمد الغندور من ثانوية عنيزة الأهلية

ثانياً : مسابقة السنة

من طلاب المرحلة الثانوية :

في فرع 50 حديثاً فاز الطالب محمد بندر الشويماني من ثانوية الشبيلي

وفرع 100 حديث فاز الطالب عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي من ثانوية الشبيلي

وفرع 50 عقيدة فاز الطالب عبدالله حمود الحربي من ثانوية الشبيلي

وفرع 50 الآذكار فاز الطالب محمد عبدالرحمن العيوني من ثانوية الشبيلي

من طلاب المرحلة المتوسطة :

فرع الأربعين النووية فاز الطالب معاذ محمد مهني من متوسطة ابن تيمية

فرع الآذكار فاز الطالب يوسف صالح الحربي من متوسطة الروغاني

من طلاب المرحلة الابتدائية :

فرع الصفوف الأولية فاز الطالب سليمان الشمري من ابتدائية معاذ بن جبل

فرع 50 الآذكار فاز الطالب عبدالملك الحميدي من ابتدائية معاذ بن جبل

ثالثاً : مسابقة السيرة النبوية :

فرع 100 سؤال فاز الطالب أنس محمد السليم من ثانوية الشبيلي

فرع 200 سؤال فاز الطالب خالد محمد المنصور من ثانوية الشبيلي