 مصادر: «الشورى» يتجه لإقرار تعديلات نظام التقاعد المدني | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: «الشورى» يتجه لإقرار تعديلات نظام التقاعد المدني

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مصادر: «الشورى» يتجه لإقرار تعديلات نظام التقاعد المدني

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، اليوم السبت، أن مجلس الشورى يتجه في جلساته القريبة من إقرار تعديلات على نظام التقاعد المدني تتضمن زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62.

وقالت المصادر: إن المجلس يعتزم تسوية معاش الموظف المُتوفى أو المفصول من الخدمة؛ بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 في المائة بدلاً من 40 في المائة، وإضافة ابن وبنت الابنة التي تُوفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي؛ ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين، بحسب “الرياض”.

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