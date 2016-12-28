 «ديلي ميل»: إشادة دولية بتدخل «خادم الحرمين» لفصل التوأم المصري الملتصق | صحيفة تواصل الالكترونية

«ديلي ميل»: إشادة دولية بتدخل «خادم الحرمين» لفصل التوأم المصري الملتصق

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«ديلي ميل»: إشادة دولية بتدخل «خادم الحرمين» لفصل التوأم المصري الملتصق

تواصل – ترجمة:

أشادت صحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ البريطانية، بتدخل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتخاذه قراراً بتحمل المملكة، تكاليف إجراء عملية فصل طفلتين مصريتين ملتصقتين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطفلتين التوءمتين القادمتين من مصر، تستعدان الآن لعملية فصلهما بعد تدخل الملك سلمان، على نفقة المملكة، وفقاً لتقارير قادمة من ‘‘الشرق الأوسط‘‘.

وأبرزت ‘‘الديلي ميل‘‘ أمر الملك سلمان بنقل الطفلتين إلى الرياض، حيث ستُجرى لهما عملية تقييم لتحديد ما إذا كانت عملية فصلهما ستتم.

ونقلت عن والد الطفلتين ويُدعى إسلام صقر رمضان حسن، وهو عامل أن الخطوة أدخلت السرور والبهجة إلى قلبه، مشيراً إلى أنه لم يكن قادراً على جمع المال الكافي لدفع تكلفة الجراحة.

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