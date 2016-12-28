إيران.. «جيش العدل» يقتل عناصرَ من الحرس الثوري في «بلوشستان»

تواصل – وكالات:

استهدفت كتائب “عبدالملك ملا زادة” التابعة لجيش العدل البلوشي، أمس الجمعة، دوريتين لحرس الحدود الإيراني في منطقة “جكيغور” بمدينة زابل شمال شرقي إقليم بلوشستان؛ أسفرت عن قتل وجرح عدد كبير من قادة وضباط الحرس الثوري.

قال جيش العدل البلوشي الذي يقود المقاومة البلوشية، في بيان صحفي، إن العملية نفذت من خلال كمين نصبه مقاتلو كتائب الجيش البلوشي لقوات العدو الإيرانية التي كانت تستقل سيارتين عسكريتين في منطقة “جكيغور”، شمال شرقط بلوشستان، حيث قُتل وجُرح أغلب الركاب.

واعترف الاحتلال الصفوي بهذه العملية البطولية التي نفذها أبطال العدل؛ إذ قالت وكالة “فارس للأنباء” الرسمية: إن أحد قادة قوات حرس الحدود قُتل بينما الحراس الآخرون جُرحوا في عملية كمين قام فيها “الأشرار” في منطقة “جكيغور”، في إشارة إلى أبطال كتائب الشهيد “عبدالملك ملا زادة”.

وقال “إبراهيم عزيزي”، مسؤول العلاقات العامة لجيش العدل البلوشي: إن هذه العملية وبعد ثلاثة أيام من عملية كتائب “محيي الدين آل ناصر” الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، المتمثّلة في تفجير المنشآت النفطية في وسط وشمال الأحواز، تأتي في إطار التنسيق الميداني بين “حركة النضال وجيش العدل” الذي بدا منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي يهدف إلى خلق تحالف ميداني وسياسي لإنهاء الاحتلال الصفوي والتصدي لإرهابه ضد الشعوب غير الصفوية والعربية عموماً.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة لجيش العدل: “تعتبر هذه العملية رداً طبيعياً ومشروعاً على الجرائم المتكررة التي ترتكب يومياً من جانب القوات الأمنية والعسكرية ضد الشعب البلوشي الذي يناضل لإحقاق حقوقه المدنية، العقدية والسياسة التي سُلبت من الإيرانيين منذ احتلال إقليم بلوشستان”.