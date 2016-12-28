 الإمارات.. إنجاز 50% من إنشاءات محطتي براكة للطاقة النووية | صحيفة تواصل الالكترونية

الإمارات.. إنجاز 50% من إنشاءات محطتي براكة للطاقة النووية

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الإمارات.. إنجاز 50% من إنشاءات محطتي براكة للطاقة النووية

تواصل – وكالات:

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم السبت، أنها استكملت ما نسبته 50% من إجمالي العمليات الإنشائية للمحطتين الثالثة والرابعة في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية.

وقالت المؤسسة في ‘‘بيان‘‘ لها: ‘‘إنه تم الانتهاء من أعمال تركيب البطانة الداخلية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثالثة، والانتهاء من تركيب أنابيب أنظمة التبريد، وربط حاوية المفاعل، بمضخات التبريد ومولد البخار في المحطة الرابعة، إضافة إلى تركيب جميع أجزاء المولد التوربيني‘‘ بحسب ‘‘الأناضول‘‘.

وأضاف البيان: ستبدأ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مرحلة جديدة من العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطتين بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، لتوفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة.

يشار إلى أن عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية، في براكة بدأت عام 2012، ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربعة عام 2020.

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