إطلاق وثيقة لحماية حقوق الحجاج والمعتمرين

تواصل – خالد العبدالله:

دشنت وزارة الحج والعمرة من خلال بوابتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت وثيقة حقوق الحجاج والمعتمرين التي تعمل الوزارة على حمايتها، وتطويرها بشكل مستمر، من خلال لجان المراقبة والمتابعة الميدانية ومراكز التواصل الإلكتروني لتلقي الشكاوى والملاحظات.

وتضمنت الوثيقة تمثيل الوزارة للحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في حال اعتراض الشركة على قيمة التعويض المقرر للحاج، وتسليم الحاج قيمة التعويض عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأوضحت حقوق حجاج الخارج، ودور الوزارة الرقابي لحمايتها وفقاً للضوابط المحددة تبعاً للتعاقدات الإلزامية بين ممثلي الحجاج، مثل خدمة الإسكان والنقل والإعاشة والخدمات اللوجستية وخدمات السكن في المشاعر من جهة أخرى.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تنفيذ الوزارة للقرارات المتضمنة معاقبة الشركات المخالفة بتغريمها مالياً، أو إيقافها عن الخدمة.

وأفادت الوثيقة: تتلقى الوزارة شكاوى الحجاج وملاحظاتهم على الشركات والمؤسسات، وتعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها والتحقيق بشأنها وإصدار القرار المناسب حيالها، ومعاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة بتغريمها مالياً، أو إيقافها عن الخدمة لموسم أو أكثر أو إلغاء تراخيصها.