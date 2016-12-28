 الدمام.. طلاب «جامعة الإمام» يبتكرون منازلَ اقتصادية بتكلفة 300 ألف ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

الدمام.. طلاب «جامعة الإمام» يبتكرون منازلَ اقتصادية بتكلفة 300 ألف ريال

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الدمام.. طلاب «جامعة الإمام» يبتكرون منازلَ اقتصادية بتكلفة 300 ألف ريال

تواصل – الدمام:

كشف عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، الدكتور عبدالسلام السديري، اليوم السبت، أن 175 طالباً من طلاب السنة الثانية بالكلية قدموا حلولاً عملية لمحدودي الدخل في بناء مساكن قليلة التكلفة؛ وذلك للعائلات التي لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة أشخاص.

وقال السديري: ‘‘إنه تم إطلاق اسم المنازل الاقتصادية (Narrow houses) على هذه التجربة، وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة‘‘، بحسب صحيفة ‘‘الرياض‘‘.

وأشار، إلى أن قيمة المنزل الذي لا تتجاوز مساحته الـ100 متر، لن تتجاوز 300 ألف ريال سعودي، مبيناً أنه سيتكون من طابقين مع مراعاة الجوانب الإنسانية، مثل التهوية الطبيعية والأسطح الخضراء.

وأضاف السديري: أنه في حالة زيادة قطعة الأرض لـ١٧٠ متراً مربع، فإنه لا شك أنها ستضيف الكثير من المرونة في الفراغات الداخلية والمفتوحة؛ وبالتالي زيادة قيمة المقترح من الناحية الإنسانية مقابل زيادة بسيطة في التكلفة التي ستكون في متناول الجميع.

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