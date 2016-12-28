«Digitsole» تكشف عن حذاء رياضي يتمتع بالذكاء ويشخص الإجهاد

تواصل – وكالات:

تستعد شركة ‘‘Digitsole‘‘ لإطلاق حذاء ذكي في الأسواق، يقوم بمتابعة مجموعة من المقاييس والمعايير الخاصة باللياقة البدنية مثل السرعة، المسافة، وعدد الخطوات ونسبة حرق السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على نظام مدمج لتشخيص الإجهاد والتعب حتى لا يضغط العداءون على أنفسهم كثيراً، وتخطط الشركة لبيعه بالتجزئة بحلول نهاية العام،

وتعتبر الشركة، الحذاء رائعاً وبه أجزاء صغيرة جداً من مركب بوليمري من تصنيع شركة Neo – Tech والتي تعدّل من صلابة أجزاء معينة من منتصف الحذاء عن طريق تقديم كميات صغيرة من الطاقة.

يتأثر الحذاء بمستوى القوة المبذولة، التي تكشف عنها أجهزة الاستشعار التي تستشعر خمس مناطق مميزة في القدم.

واُضيفت خاصية التدريب الصوتي مدمجة بهذا التطبيق، والتي تشبه ما تحصل عليه في تمارين اللياقة البدنية بواسطة سماعات الرأس، وتم تصميمه ليقدم نصائح التدريب دون الحاجة لأخذ هاتفك معك.