اختراع «فرشاة ذكية» للعناية بصحة الشعر

تواصل – وكالات:

كشفت شركة لوريال، عملاق صناعة التجميل، النقاب عن فرشاة شعر ذكية مزودة بأجهزة استشعار لمساعدة مستخدميها على تحسين أسلوب تمشيط الشعر.

وتتميز فرشاة الشعر الذكية Kerastase بمواصفات أكثر من الفرشاة التقليدية، حيث ادمج في الفرشاة ميكروفون يعمل على تحديد نوعية شعرك سواء كان جاف أو دهني أو مجعد، كما تضم الفرشاة تقنية خلايا على ثلاث محاور تحدد ما إذا كنت تقوم بتمشيط شعرك بقوة، ومن ثم تقوم بتنبيهك.

كما تضم الفرشاة Accelerometer وجيرسكوب بعمل على إرسال البيانات على تطبيق الهاتف بعد تمشيط الشعر، مع مجسات استشعار تميز بين الشعر الرطب والشعر الجاف لضمان القراءة الصحيحة.

وتقوم الفرشاة الذكية بإرسال المعلومات التي تجمعها إلى تطبيق متصل بها عبر البلوتوث أو WiFi ويظهر التطبيق الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية، ومعلومات أخرى حول كيفية تمشيط شعرك والنصائح حول كيفية تحسينها.