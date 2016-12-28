القبض على وافد متلبساً برشوة موظف في «عرعر»

تواصل – عرعر:

ضبطت الأجهزة الأمنية على وافد باكستاني حاول رشوة موظف يعمل في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الحدود الشمالية بعرعر.

وقالت مصادر مطلعة: إن الوافد زار موظف فرع وزارة العمل في منزله وطلب منه مساعدته، حيث ذكر أنه تم إيقاف خدماته ولديه استبعاد من المملكة ويريد تصحيح وضعه، بحسب “الرياض”.

وأضافت: أن الوافد أبلغ الموظف بأنه دفع مبالغ لكفيله قرابة 18 ألف ريال، إضافة لمبالغ أخرى لعدد من الأشخاص من أجل أن يجد حلاً لمشكلته ولم يتمكن.

وأوضحت المصادر: أنه بعد تعاون الموظف، وإبلاغ إدارته، وتثبيت ذلك على الوافد بعد حضوره بمبلغ مالي للفرع في عرعر؛ من أجل تقديم الرشوة تم القبض عليه متلبساً، وأُحيل للجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات معه.