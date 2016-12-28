«هلال المدينة» ينظم اتصالين هاتفيين بين معتقلي «جوانتانامو» وذويهم بالمملكة

تواصل – المدينة:

أجرت عائلتان من ذوي المعتقلين في سجن جوانتانامو، اتصالين هاتفيين، بأبنائهم عن طريق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة.

وقال الأمير بندر بن فيصل آل سعود، نائب مدير عام الشؤون الدولية بالهلال الأحمر، والمشرف على برنامج إعادة الروابط الأسرية: إن هذه الاتصالات تأتي بناءً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على أهمية استكمال الدور الاجتماعي الإنساني للمملكة من خلال مؤسساتها المعنية، وتأتي من ضمنها الهيئة من خلال برنامج إعادة الروابط العائلية.

واطمأن 15 فرداً يمثلون مجموع العائلتين على المعتقلين على مدار ثلاث ساعات ضمن المكالمات الهاتفية لشهر ديسمبر 2016، مثمنين الدور الإنساني للهلال الأحمر في إتاحة المكان والأجواء المناسبة للتواصل معهما.