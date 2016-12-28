أبطال «الحد الجنوبي».. «الأحمري» أصيب بـ6 شظايا ويتوق للعودة لأرض الجهاد

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أظهر الوكيل رقيب خالد الأحمري، أحد مصابي الحد الجنوبي، ثباتاً كبيراً وشجاعة نادرة في أرض المعركة، بعد تعرضه لإصابة متوسطة إثر سقوط مقذوف هاون بالقرب منه، أطلقه الانقلابيون من داخل الأراضي اليمنية، ووصلت 6 شظايا لأماكن متفرقة من جسمه، نقل على إثرها بشكل فوري إلى مستشفى الملك خالد العام في نجران.

وتناقلت الأوساط الإعلامية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي قصة استبساله، حيث قال الوكيل الأحمري: “في البداية صحتي ولله الحمد في أحسن حال، أتلقى العناية الصحية اللازمة من الأطباء وهناك اهتمام ورعاية ممتازة”.

وأضاف – بحسب الإخبارية – :” الشظايا التي تعرضت لها كانت 6، ثلاث منها في اليد اليسرى، واثنتان في الرأس، وإصابة بالظهر، وفي نهاية الأمر أنا مؤمن بقدر الله”.

وتوجه الأحمري بالشكر لقيادته، مؤكداً على تواصلها الدائم معه، وزملائه الذين غمروه بمحبتهم، مشيراً أن الهمة لا تزال تلامس السحاب، وأني متشوق للعودة للدفاع عن أرضنا معهم”.