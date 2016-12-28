 بالفيديو.. لحظة قتل قوات الأمن لإرهابيين في حي الياسمين بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. لحظة قتل قوات الأمن لإرهابيين في حي الياسمين بالرياض

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تواصل – متابعات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، فيديو للحظة قتل اثنين من الإرهابيين الخطيرين، اليوم، في عملية أمنية نفَّذتها قوات الشرطة في حي الياسمين شمال الرياض.

وقالت مصادر أمنية: إن قوات الشرطة طوقت موقع تواجد الإرهابيين في حي الياسمين بالرياض، وطالبتهم بتسليم أنفسهم غير أنهم قاموا بإطلاق النار، الأمر الذي دفع رجال الأمن للتعامل معهم؛ ما أسفر عن مقتلهم، وفقا لـ”الجزيرة”.

وأكدت المصادر انتهاء العملية بنجاح في ضربة استباقية للعناصر الإرهابية، وجهتها أجهزة الأمن في الرياض، لافتاً إلى أن الداخلية ستصدر بياناً تفصيليلاً بالحادثة.

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