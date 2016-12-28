«الصحة» تدشن مشروع «الترميز الطبي» للتسهيل على المستفيدين

تواصل ـ الرياض:

دشنت وزارة الصحة، بحضور أعضاء المجلس ‘‘الخدمات الإلكترونية للترميز الطبي‘‘ التي تعد حلقة وصل بين المركز الوطني للمعلومات الصحية، والمستفيدين من نظام الترميز، في جميع القطاعات الصحية.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي، الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع: ‘‘إن تدشين هذه الخدمات الإلكترونية جاء لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين مثل ترخيص المنشآت التي تتيح للمؤسسات الصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة إمكانية طلب الترخيص لاستخدام نظام الـICD-10-AM، وتسلمه بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة العامة للمجلس، وكذلك خدمة تسجيل الدورات والاختبارات، التي توفر معلومات عامة عن الدورات التطويرية في مجال الترميز الطبي والاختبارات التي يعقدها المجلس‘‘.

كما تتيح هذه الخدمة الإلكترونية، الاستفادة من المواد العلمية والأدوات الإلكترونية، ذات العلاقة بتخصص الترميز الطبي، حيث يمكن للعملاء من أفراد ومؤسسات صحية، طلب هذه المنتجات بشكل إلكتروني.

وأضاف الدكتور المزروع، أن إنشاء وتنفيذ هذه الخدمة الالكترونية الحديثة تم بجهود وقدرات من الكوادر الوطنية في إدارة تقنية المعلومات في الأمانة العامة للمجلس التي عملت على استخدام نظام تقني متطور لتشغيل ودعم هذه الخدمة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات التفاعلية للمستفيدين من هذا النظام.

ويمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني، من خلال زيارة صفحة المركز الوطني للمعلومات الصحية على شبكة الإنترنت من خلال الرابط.