بالفيديو.. رد «المفتي» على متصلة اعترفت باغتيابها له

تواصل – الرياض:

عفا مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، عن متصلة صارحته باغتيابها له، والإساءة إليه في أحد المجالس.

وطالبت متصلة تُدعى “أم محمد”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “سماحة المفتي” على قناة “المجد” الفضائية، المفتي بالعفو والسماح لشعورها بالذنب لقيامها باغتيابه، وأنها أخطأت في حقه حينما جاء ذكره في مجلس.

وأكد المفتي في رده على المتصلة العفو عنها، قائلاً: “أولاً أسأل الله لنا ولها العافية، وأنا مسامح كل مَن قال، وأعفو عنه وليس في نفسي على أحد مأخذ”، مضيفاً: “لكن أوصي إخواني المسلمين بالتثبت في أقوالهم، وعدم التسرع في نقد الآخرين إلا ببرهان صادق؛ لأن كل إنسان يتكلم في إنسان بغير حق يتحمل مسؤوليته”.

وأشار إلى أن الحكم الشرعي شدد على عدم جواز اغتياب المسلم، ولا السخرية منه، ولا استنقاصه، مختتماً: “أنا شخصياً فأقول عفا الله عنا وعنهم، وهي زيادة حسنات، وأوصيهم بتقوى الله والتحرز فيما يقولون”.