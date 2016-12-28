رئيس الوزراء التركي: أمن العراق ووحدة أراضيه أهم أولوياتنا

تواصل – وكالات:

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم، أن بلاده لن تسمح بأي عمل يهدد سيادة العراق ووحدة أراضيه، وستستمر بالعمل مع العراق والتعاون معه في جميع المجالات.

وقال يلدريم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي حيدر العبادي في بغداد: ‘‘إن تركيا لا تسمح بأي عمل يهدد السيادة العراقية، ووحدة أراضي العراق‘‘.

وأضاف يلدريم، أن تركيا تبذل جهداً لمحاربة الجماعات الإرهابية، ونسعى لفرض الأمن في عموم المنطقة.

كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قد وصل في وقت سابق من اليوم السبت، إلى بغداد على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.