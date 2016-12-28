 ينبع.. حريق في عمارة سكنية يلتهم محتويات شقة بالكامل | صحيفة تواصل الالكترونية

ينبع.. حريق في عمارة سكنية يلتهم محتويات شقة بالكامل

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ينبع.. حريق في عمارة سكنية يلتهم محتويات شقة بالكامل

تواصل ـ الرياض:

أكد المتحدث الرسمي للمديرية بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغاً بحريق اندلع داخل عمارة سكنية، بحي القحطاني؛ وتسبب في تدمير شقة سكنية بالطابق الثاني بالكامل.

وتابع الجهني: أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى الموقع وعند الوصول اتضح أن النيران مستعرة في عمارة مكونة من طابقين.

وأكد الجهني: أن الحريق دمر كامل محتويات شقة في الدور الثاني تتكون من خمس غرف، وتم إخلاء المبنى والسيطرة على ألسنة اللهب، ومنع انتشارها إلى المواقع المجاورة وإخمادها.

وأشار إلى أنه تم تسليم الموقع لمركز شرطة رضوى؛ لوجود شبهة جنائية وراء الحادث، بعد إكمال عملية الإطفاء.

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