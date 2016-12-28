«الإفتاء» تعين «المري» خلفاً لـ«المطلق» مفتياً بالمنطقة الشرقية

تواصل – سامي الثبيتي:

علمت ‘‘تواصل‘‘ أن الرئاسة العامة للإفتاء، كلفت الشيخ علي بن صالح المري مفتياً للمنطقة الشرقية، خلفاً للشيخ خلف المطلق الذي انتهى تكليفه قبل أيام.

‏وقالت مصادر: ‘‘إن الرئاسة العامة للإفتاء، أنهت تكليف الشيخ خلف المطلق بطلب منه‘‘، مؤكدة أنه لم يتم إعفاؤه من المنصب كما هو متداول.

وأضافت المصادر: أنه تم رفع عدة أسماء مرشحة بديلة عن الشيخ خلف، منها الشيخ علي المري، وصالح الدرويش، مشيرة إلى عودة الشيخ خلف عضواً للإفتاء في رئاسة الرياض (مكتبه السابق).

وأكدت المصادر: أن الشيخ خلف المطلق هو من طلب إنهاء تكليفه منذ سنتين، وقبل 4 أشهر كان هناك اجتماع لعرض أسماء المرشحين الجدد مع مندوب الرئاسة في الشرقية، وكرر الشيخ طلب إنهاء تكليفه.