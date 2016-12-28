بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الملك عبدالله للأبحاث الطبية

تواصل ـ الرياض:

فتح الموقع الإلكتروني لجائزة الملك عبدالله للأبحاث الطبية، الباب لاستقبال طلبات الباحثين؛ وذلك للتسجيل والترشيح للجائزة عن طريق الجهة التي يعمل لديها الباحث.

وكان وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، قد دشن الموقع خلال رعايته لحفل افتتاح المنتدى السابع للأبحاث الطبية.

وتهدف جائزة الملك عبدالله للأبحاث الطبية، إلى حث وتكريم ومكافأة المتميزين في مجال البحث الطبي، وتمكينهم من التنافس على تقديم الأبحاث في فرعي الجائزة، وهما البحوث الطبية الأساسية والانتقالية والبحوث السريرية (الإكلينيكية)، والتي لها تأثير مباشر على صحة السكان.

تعدّ هذه الجائزة هي الأضخم على المستوى الوطني في مجال دعم الأبحاث والاكتشافات العلمية، وتعزيز دور الأبحاث الطبية، وأهميتها في التنمية والتطوير.

هذا وقام مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بتخصيص البوابة الإلكترونية (هنا الرابط)، لتتمكن المؤسسات التعليمية كالجامعات، ومراكز الأبحاث من التسجيل وإنشاء حساب في الموقع، وليتسنى لهم تقديم مرشحيهم عبر الموقع.

يذكر أن باب الترشيح للجائزة سيكون متاحاً حتى تاريخ 8 ذو القعدة 1438هـ الموافق 31 يوليو 2017م، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال المنتدى السنوي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.