خلال 2016.. «التجارة» تصدر 123 ألف ترخيص لـ«شهادة المنشأ» إلكترونياً

تواصل – الرياض:

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار، خلال العام الماضي، من إصدار 123.364 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع التجاري 22490 ترخيصاً، تشكل 18 في المائة من إجمالي التراخيص، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 100874 ترخيصاً، شكلت 82 في المائة من الإجمالي.

وتمكن الخدمة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي المصدرين والمصنعين من تقديم طلبات إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً، دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات.

وتدعو الوزارة الراغبين من الاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية إلى زيارة الموقع الإلكتروني، أو زيارة رابط الخدمة من (هنا).

الجدير بالذكر، أن شهادة المنشأ، تعد وثيقة رسمية تمنح من قبل وزارة التجارة والاستثمار للمصدرين والمصنعين السعوديين؛ بهدف إثبات وطنية البضائع المصدرة للخارج.

وتأتي هذه الخدمة في إطار مجموعة من الخدمات الإلكترونية تقدمها الوزارة؛ بهدف تحسين وتنظيم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وفق رؤية 2030.