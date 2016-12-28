«الطقس البارد» يؤخر بداية الدوام الصباحي في مدارس «الجوف»

تواصل ـ الجوف:

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الجوف، فواز بن صالح السالم، أمراً بتأخير بداية دوام مدارس المنطقة للبنين والبنات، بحيث يكون الاصطفاف عند الساعة 8.15 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى في الساعة 8.30 صباحاً، بدءاً من الغد حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول.

جاء قرار السالم؛ بسبب موجة البرد التي تتعرض لها المنطقة، وحرصاً من الإدارة على سلامة الطلاب والطالبات، من انخفاض درجات الحرارة في ساعات الصباح الأولى.

وهذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عبدالعزيز النبط، قائلاً: ‘‘إن تأخير الدراسة جاء نتيجة الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة‘‘.