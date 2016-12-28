 تركيا.. عاصفة ثلجية تعزل إسطنبول عن العالم | صحيفة تواصل الالكترونية

تركيا.. عاصفة ثلجية تعزل إسطنبول عن العالم

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تركيا.. عاصفة ثلجية تعزل إسطنبول عن العالم

تواصل – وكالات:

ضربت عاصفة ثلجية مدينة إسطنبول، اليوم السبت؛ ما أدى إلى تعطيل الرحلات الجوية، وتوقف حركة السيارات في الشوارع، وإغلاق مضيق البوسفور الحيوي أمام حركة الملاحة، وإلغاء رحلات طيران.

وذكرت شركة الخطوط الجوية التركية رابع أكبر شركة طيران في أوروبا، أنها ألغت أكثر من 300 رحلة جوية مقررة يومي الأربعاء والخميس؛ بسبب ظروف الطقس.

وأعادت سلطات الطيران، فتح مطار أتاتورك في الساعة 1250 بالتوقيت المحلي (1050 بتوقيت جرينتش) بعد إغلاقه لفترة قصيرة.

كانت العاصفة، قد أصابت حركة السيارات في شوارع المدينة التي يعيش فيها 15 مليون نسمة بالشلل، ودفعت البعض للسير من بيوتهم في الضواحي إلى مقار أعمالهم، واحتجاز فريق بشيكتاش لكرة القدم في المطار لساعات.

كما أغلق مضيق البوسفور، الذي يفصل بين شطري إسطنبول الآسيوي والأوروبي. وظل مضيق الدردنيل على الطرف الآخر من بحر مرمرة مفتوحاً.

وقال مكتب رئيس البلدية: إن الجليد على الطرق تسبب في أكثر من 800 حادث مروري منذ ليل الثلاثاء.

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