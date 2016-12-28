بالجراحة والتدريبات.. القضاء على «هشاشة وكسر العظام» عند الأطفال

تواصل – وكالات:

يعاني المصاب بمرض الهشاشة من كسر العظام؛ إذ يصبح عظمه ضعيفاً وهشاً مثل الزجاج، كما أن التقوس في العظام الضعيفة، يتسبب في آلام حادة خاصة عند الأطفال، في سنوات حياتهم الأولى.

ونظراً لتعرض أطراف الطفل المصاب بضعف العظام للكسر عدة مرات، يقترح الأطباء إجراء عملية جراحية، كما يقول طبيب الأطفال أوليفر زيملر؛ بهدف تقويم العظام المقوسة وتقويتها.

ويُستخَدم في ذلك حالياً ما يسمى بالمسمار النخاعي، الذي بإمكانه الاستطالة والنمو مع العظام، كما أن جهاز الاهتزاز يساعد على تقوية العضلات وبناء العظام، فبعد إجراء عملية جراحية في ساق الطفل المصاب، لا بدّ من إجراء تمارين مكثفة هدفها الأكبر هو تعليم الطفل المصاب المشي، والذي لا يستطيع بطبيعة الحال السير مثل أقرانه.

وينصح زيملر، بتدريب الطفل على السير على قدميه المصابتين بضعف العظام؛ كي يعتمد لاحقاً على نفسه في شؤون حياته، وأثناء التدريب تحتاج ساقا الطفل للقوة، وكذلك ذراعاه؛ كي يكون قادراً على دفع العربة التي يقف فيها وتساعده على المشي.