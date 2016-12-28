مسن باكستاني: مسؤول التأشيرات ورط ابني في تهريب مخدرات للمملكة

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قالت صحيفة “ذا نيوز” الباكستانية: إن مسنا يبلغ من العمر 70 عاما يسعى للحصول على مساعدة وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية لإطلاق سراح ابنه الذي اعتقل في المملكة بتهم تتعلق بحيازة المخدرات.

وأخبر الباكستاني المسن ويدعى “ماهر محمد” الصحيفة بأن “شوكت علي” المسؤول عن استخراج تأشيرات السفر أرسل نجله “نزار” للمملكة وأعطاه علبة من الحلويات والتي كانت المخدرات مخبأة فيها.

وأضاف أن “شوكت” خدع ابنه وأعطاه علبة الحلويات التي كانت تحوي مخدر “الأيس” وهو نوع جديد من المخدرات.

وتحدث عن أن نجله كان عاملا وعرض عليه “شوكت” الحصول على تأشيرة السفر للمملكة بشروط ميسرة لخداعه.

وذكر أن “شوكت” وصديقه “زاردوست خان” رتبا حصول نجله على التأشيرة على أن يدفع ثمنها على أقساط، ولكون نجله فقيرا قبل العرض.

وأشار إلى أن “شوكت” و”خان” أوصلا نجله للمطار في إسلام أباد وسلماه علبة الحلويات ورقم شخص للاتصال به في المملكة وتسليمه العلبة، مضيفا أن نجله اعتقل في المطار بالرياض في 4 نوفمبر الماضي.

وكشف عن أن 3 أشخاص اعتقلوا بعد اتصال نجله بالشخص الذي من المفترض أن يتسلم علبة الحلويات في المملكة، مشيرا إلى أن نجله فقير ووقع في فخ تجار المخدرات.

وطالب ماهر محكمد الحكومة الباكستانية بالتواصل مع السلطات في المملكة، وعبر عن تخوفه من أن نجله قد يواجه عقوبة الإعدام في السعودية.