 الحملة الوطنية لنصرة سوريا تدعم 14 ألف لاجئ بالمساعدات الإغاثية | صحيفة تواصل الالكترونية

الحملة الوطنية لنصرة سوريا تدعم 14 ألف لاجئ بالمساعدات الإغاثية

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الحملة الوطنية لنصرة سوريا تدعم 14 ألف لاجئ بالمساعدات الإغاثية

تواصل ـ واس:

كشفت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية، عن توزيع مجموعة من المساعدات الإغاثية على 13،782 مستفيداً، بواقع 2،297 أسرة من أبناء اللاجئين السوريين في لبنان، في المحطة الـ43 ضمن البرامج الإغاثية ‘‘شقيقي دفؤك هدفي 4‘‘ و‘‘شقيقي سفرتك هنيئة‘‘ و‘‘شقيقي صحتك غالية‘‘ التي تطلقها خلال فصل الشتاء الحالي، والتي تشتمل على كسوة الشتاء، وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية، مستهدفة مناطق بيروت ودده الكورة والبقاع.

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال، أن هذه المحطات تأتي استمراراً لمحطات الخير الماضية، التي قدمت خلالها الحملة السعودية الخدمات الإغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لتلبي احتياجهم الفعلي من المساعدات الإغاثية.

وأضاف الجلال،أن الحملة استحدثت برنامج ‘‘شقيقي سفرتك هنيئة‘‘ و‘‘شقيقي صحتك غالية‘‘ لتلبي احتياجات الأسرة السورية في الظروف الصعبة، التي يمرون بها خلال هذا الموسم.

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