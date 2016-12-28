بعد الحكم بإعدامه.. تبرئة إندونيسي من تهمة قتل بالمملكة

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قالت صحيفة ‘‘ذا جاكرتا بوست‘‘ الإندونيسية: ‘‘إن سفارة إندونيسيا في الرياض عملت على تأمين إطلاق سراح إندونيسي كان ينتظر الإعدام في المملكة بتهمة القتل‘‘.

وأشارت إلى أن الشخص يُدعى سيارف هدايات أنانج، كان قد اعتُقل من قبل السلطات بالمملكة في 2013م؛ لاتهامه بالتواطؤ على قتل إندونيسي آخر يُدعى إناه نور حسن.

وأضافت: أنه اعتُقل بجانب 3 مواطنين سعوديين في الأحساء، وعملت سفارة إندونيسيا في الرياض على تقديم المساعدة القانونية للمتهم، وكلفت محامياً سعودياً لتمثيله حتى 2015م، ومنذ مايو 2016م تولى تقديم المشورة القانونية محامٍ آخر.

ونقلت عن مسؤول في سفارة إندونيسيا، أن تحقيقاً أجراه فريق تابع للسفارة أظهرت نتائجه أن المتهم المذكور غير متورط في القتل؛ لذلك عملت السفارة على تأمين إطلاق سراحه.

وكشفت الصحيفة عن أن المتهم تمت تبرئته من كل التهم في 12 ديسمبر الماضي، وباقي المتهمين مازالوا ينتظرون الإعدام.

ووصل أنانج جاكرتا، أمس الجمعة، بصحبة مستشاره القانوني بعد إطلاق سراحه قبل أيام.