 «العمل» تصدر دليلاً إرشادياً للفئات المستحقة وآلية التسجيل بـ«حساب المواطن» | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل» تصدر دليلاً إرشادياً للفئات المستحقة وآلية التسجيل بـ«حساب المواطن»

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«العمل» تصدر دليلاً إرشادياً للفئات المستحقة وآلية التسجيل بـ«حساب المواطن»

تواصل – الرياض:

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج حساب المواطن، والذي يهدف إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر بشكل مباشر عبر منصة إلكترونية موحدة.

ويسعى البرنامج إلى حماية الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

وبحسب آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والمواطن المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المواطنة المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

ومن المقرر أن يكون التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر منصة إلكترونية، سيتم إطلاقها في الأول من فبراير 2017م، علماً أنه سيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

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