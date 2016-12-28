«حالة عمّار» يحبط 3 محاولات لتهريب أقراص الـ«كبتاجون» والحشيش

تواصل – واس:

أحبط جمرك حالة عمّار على الحدود الأردنية، ثلاث محاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1200 حبة، إضافة إلى إحباط تهريب 73 جراماً من مادة الحشيش، عُثر عليها مُخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المدير العام لجمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة، أنه في المحاولة الأولى جرى إحباط 194 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة مع أحد القادمين إلى المملكة، حيث تم إخفاؤها بداخل كيس تم تثبيته بلاصق حول منطقة الأعضاء التناسلية، فيما أحبطت في المحاولة الثانية التي تمت بنفس طريقة التهريب السابقة مع مسافر آخر، حيث عثر معه على 64 حبة كبتاجون، و73 جراماً من مادة الحشيش.

وبيَّن النعيمة: أنه تم إحباط محاولة تهريب (943) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة مع أحد القادمين داخل ‘‘الجاكيت‘‘ الذي يرتديه، مشيراً إلى أنه، جرى بعد ضبط تلك المحاولات، اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيداً بالجهود المبذولة للجمارك في سبيل مكافحة تهريب المخدرات بجميع أنواعها.