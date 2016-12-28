 بأمر خادم الحرمين.. المملكة تستقبل «السياميتين» المصريتين تمهيداً لفصلهما | صحيفة تواصل الالكترونية

بأمر خادم الحرمين.. المملكة تستقبل «السياميتين» المصريتين تمهيداً لفصلهما

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بأمر خادم الحرمين.. المملكة تستقبل «السياميتين» المصريتين تمهيداً لفصلهما

تواصل – الرياض:

تصل اليوم الطفلتان المصريتان الملتصقتان ‘‘منة ومي‘‘ برفقة والديهما، اليوم السبت، إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض؛ استعداداً لعملية فصلهما بعد إجراء التحاليل اللازمة، ودراستها من قبل الفريق الطبي المختص.

يلتصق التوءمان بمنطقة الرأس من جهة الخلف، ويشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ.

وتوقعت مصادر طبية أن تجري عملية فصلهما عبر ثلاث أو أربع مراحل، كل مرحلة تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر، بحكم صعوبة وحساسية منطقة الالتصاق.

ويأتي علاج الطفلتين إنفاذاً لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أمر بنقلهما من مصر إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض؛ لإجراء الفحوصات اللازمة لهما قبل عملية فصلهما.

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