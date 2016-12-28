لممارسي «الرجيم».. 3 أشياء تقيك زيادة السعرات الحرارية بالمكرونة

تواصل – وكالات:

المكرونة والإسباجيتي من أكثر الكربوهيدرات شعبية، ويتم إعداد أطباق متنوعة منها، وتعد الكربوهيدرات من أكثر مصادر السعرات التي يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناولها، وتفيد الدراسات الحديثة بأن الدهون الجيدة أفضل من الكربوهيدرات للحفاظ على الرشاقة، وأيضاً لصحة الدماغ والقلب، وتنحيف محيط الخصر.

لكن إذا كنت من عشاق المكرونة، وتحاول تخفيف الوزن يمكنك مواصلة أكلها مع إجراء تعديلات بسيطة تقلل نسبة الكربوهيدرات في طبقك المفضّل.

ولتقليل عدد السعرات الحرارية في طبق المكرونة أو الإسباجيتي يمكنك عمل التالي:

1 – أضف مأكولات بحرية أو بعض الروبيان (القريدس أو الجمبري) للطبق، فالمأكولات البحرية تحتوي على دهون مفيدة للدماغ والقلب، وهي دهون يسهل حرقها، ولا تتراكم على محيط الخصر، بالمقابل تقلل حصة الكربوهيدرات في الوجبة.

2 – لا تستخدم صلصة الطماطم الجاهزة، أعد صلصة من الخضروات تحتوي على الطماطم (البندورة)، والبروكلي، والفطر (المشروم)، والكوسة، سيجنّبك ذلك تناول السكر المضاف للصلصة الجاهزة، ويزيد من المغذيات في الوجبة، ويمكنك بالمقابل تقليل عدد حبات المكرونة قليلاً.

3 – استخدم المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل القمح الكامل، أو الأرز البني لزيادة الألياف، وتقليل السعرات الحرارية في نفس الكمية.