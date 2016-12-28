 «كيف ندعو غير المسلمين؟» محاضرة للشيخ «العكاس» بالأحساء غداً | صحيفة تواصل الالكترونية

«كيف ندعو غير المسلمين؟» محاضرة للشيخ «العكاس» بالأحساء غداً

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«كيف ندعو غير المسلمين؟» محاضرة للشيخ «العكاس» بالأحساء غداً

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

يستضيف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز في محافظة الأحساء، الداعية الدكتور محمد بن عبدالله العكاس؛ لإلقاء محاضرة بعنوان: ‘‘كيف ندعو غير المسلمين؟‘‘ وذلك يوم غد الأحد بعد صلاة العشاء، بمقر المكتب الكائن بحي الراشدية بمدينة المبرز.

ويشير المكتب إلى أن المحاضرة، التي يُتوقع أن تحظى بحضور نوعي، تأتي ضمن البرامج الدعوية التي يقوم المكتب بتنظيمها والإشراف عليها.

وأوضح المكتب، في تصريح صحفي له اليوم السبت، أن الداعية العكاس أسلم على يده 7 آلاف أمريكي خلال حرب الخليج.

وشكر الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم التركي، مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز، الجهود المباركة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مُمثلة بوزارة الشؤون الإسلامية للمساجد والدعوة والإرشاد في خدمة الدعوة والدُعاة إلى الله.

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