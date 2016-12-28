دراسة: «الفلفل الحار» يقاوم الخلايا السرطانية

تواصل – وكالات:

كشف خبراء من جامعة ‘‘الرور‘‘ في بوخوم بألمانيا، أن تناول الفلفل الحار، له فوائد عديدة في مواجهة الخلايا السرطانية، والحد من زيادة الأورام التي تصيب الجسم.

وقالت الدكتورة ليا ويبر، التي ترأست الدراسة: ‘‘إن حبتين من الفلفل الحار قادرتان، على مواجهة الخلايا السرطانية ووقف نموها، وأن العنصر الذي يوخز اللسان، يشغل الدفاعات الخاصة في أغشية الخلايا المحيطة بالأورام السرطانية؛ مما يؤدي إلى التدمير الذاتي للعديد من الأنواع المختلفة من السرطان‘‘.

وتابعت ويبر: تنتج مستقبلات الخلية التي تسمى ‘‘TRPV1‘‘، والتي تتحكم في المواد التي يمكن أن ينمو السرطان بالتغذية عليها، وفي الوقت الذي تحارب فيه للتغلب على هذا، فإن النمو في نهاية المطاف، يدمر الخلايا ذاتياً، كما يموت المزيد والمزيد من الخلايا السرطانية، ويتم إيقاف الورم عن النمو.

وأوضحت الدراسة: أن العنصر الرئيسي ليس فعالاً إذا أكلته فقط، عليك فقط أن تضعه في فمك على شكل قرص إلى جانب غيره من العقاقير، التي تستهدف الخلايا السرطانية.

وقالت ويبر: ‘‘نهدف إلى التعرف على قنوات TRP في مختلف أنواع سرطان الثدي الفرعية، وبحث تأثير TRPV1 على تطور سرطان الثدي‘‘، مضيفة، على حد علمنا، لم تنفذ أي من الدراسات حتى الآن دراسة لمقارنة لمحات قنوات TRP في خطوط خلايا سرطان الثدي، وفي تجاربنا، لوحظ وجود انخفاض كبير في تكاثر الخلايا بعد تحفيز الكشافات.