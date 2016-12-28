ولي ولي العهد: خطر إيران على المنطقة لا يسمح بالتفاوض معها

تواصل – سعود الخالد:

أكد ولي ولي العهد، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن خطر إيران في المنطقة يتمثل في الأيديولوجيات المتجاوزة للحدود، وحالة الفوضى وعدم الاستقرار، والإرهاب.

وشدد في حواره مع مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، أنه لا تفاوض مع النظام الإيراني، في ظل التزامه بتصدير أيديولوجيته الاقصائية، والانخراط في الإرهاب، وانتهاك سيادة الدول الأخرى، قائلاً ‘‘إنه إذا لم تغير إيران نهجها، فإن المملكة ستخسر إذا أقدمت على التعاون معها‘‘.

وبشأن انتشار أعمال العنف والتطرف للتنظيمات الإرهابية، أبدى ولي ولي العهد، قلقه من تأثير انتشار التطرف في العراق وسوريا، مؤكدا أنه لا محالة بإن هذه التنظيمات مهزومة.

وأبان، أن المملكة تقدم مساعدات تنموية لدول إفريقيا بالشراكة مع المنظمات الدولية، للمساهمة في محاربة التهديد المتزايد من العنف والتطرف، والحد من احتمالية ازدهار الإرهاب ونشاطه هناك.