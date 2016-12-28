تعاون بين «السجون» و«أكاديمية آل إبراهيم» لتعليم نزلاء «إصلاحية الرياض»

تواصل – سعود الخالد:

وقعت مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية، ومديرية السجون، اتفاقية افتتاح فرع للأكاديمية، داخل إصلاحية الرياض، وذلك خلال افتتاح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي.

وجاء الحفل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني، والتي تمت بين الأمين العام لمؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية عبدالله الحواس، ومدير سجون منطقة الرياض العميد علي آل قوت.

وأوضح الأمين العام عبدالله الحواس، أن هذه الاتفاقية تأتي لتدريب السجناء الذين بقي على محكومياتهم أقل من ستة أشهر على مهارات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، وكذلك برامج السكرتارية التنفيذية ودورات المشاريع الصغيرة وتطوير الذات وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف، هدف البرنامج أن يكون السجين عنصراً فاعلاً في مجتمعه، بعد خروجه حيث أن من المقرر تدريب أكثر من 300 نزيل خلال العام الأول، وتأتي الاتفاقية امتداداً لنجاح مشروع الأكاديمية داخل مدينة الرياض وحرصاً من المؤسسة لتوسيع دائرة المستفيدين من أبناء هذا البلد المعطاء.