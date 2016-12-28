نظراً لتميزه.. مدير تعليم مكة يكافِئ قائد مدرسي بـ«قبلة على الرأس»

تواصل – فريق التحرير- مكة:

كافِئ مدير الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، قائد مدرسة بقبلة على رأسه في حفل مفتوح شهده نحو 5 آلاف مواطن ومواطنة في سوق مكة مول، نظير تميز قائد المدرسة في إدارته المدرسية.

وأثناء فعالية تربوية مجتمعية، طبع الحارثي قبلة التقدير على رأس الأستاذ قبل العتيبي القائد لثانوية الفضيل بن عياض بعد نجاحه في إيجاد بيئة جاذبة بمدرسته وبناء شراكات مجتمعية في خدمة المدرسة وطلابها في الفترة الصباحية أو الليلة إلى جانب مساهمته الفاعلة والكبيرة في برامج وأنشطة الإدارة.

من جانبه، كشف الحارثي عن سر تلك القبلة التي قابلها الجمهور بموجة تصفيق حار قائلا: “يظل القائد التربوي المميز في مدرسته مفخرة للتعليم، وكذلك المعلم المميز وهو ما يشعرنا فعلا باحقيته بالتكريم والاحتفاء ليس فقط بالدروع التكريمية والهدايا بل بما هو أبعد من ذلك بالتقدير المعنوي الذي يستحقه كل مبدع ومنتج”.

وأضاف: “هذا ما كان من الزميل قبل العتيبي الذي يعد أنموذجا في عمله وحين قدمت له هديته التكريمية لم أشعر بنفسي إلا وأنا اقبل رأسه تقديرا واحتراما وإعجابا بما قدمه خلال فترة وجيزة، حيث عمل في فصل دراسي واحد نقلة نوعية في مدرسته، وهذا أقل ما يقدم لكل مميز في عمله”.