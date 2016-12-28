 باكستان.. مسيرة حاشدة تندد بالجرائم الإيرانية في سوريا (صور)    | صحيفة تواصل الالكترونية

باكستان.. مسيرة حاشدة تندد بالجرائم الإيرانية في سوريا (صور)   

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باكستان.. مسيرة حاشدة تندد بالجرائم الإيرانية في سوريا (صور)   

تواصل – لاهور:

نظمت جمعية أهل الحديث المركزية باكستان، أمس الجمعة، مظاهرة حاشدة في مدينة وهاري على شارع لاهور تنديدا بتدخلات إيران السافرة في حلب وقتلها للأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وندد المتظاهرون خلال المسيرة بالقصف العشوائي الإيراني على المساجد والمستشفيات وقتل المدنيين المظلومين وتنديدا للتدخل الإيراني في شؤون الدول الإسلامية والعربية وتشويه سمعة الإسلام والمسلمين ودعم الإرهاب والطائفية والجماعات المنحرفة.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم واستنكارهم على الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها مختلف مناطق سوريا، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “إيران هي القاتلة لمسلمي سوريا”.

وشدد جميع المشاركين على أن أعداء الإسلام يستهدفون أرض الحرمين الشريفين بعد بثهم الفتنة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، لكن مسلمي العالم سيكون لهم بالمرصاد لحماية أمن وسلامة المملكة أرض المشاعر المقدسة والدفاع عن الحرمين الشريفين.

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