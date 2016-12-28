سكان ضاحية الملك فهد بحائل يشكون تعطل الإنارة في الشوارع

تواصل – سعود الرفاع:

يعيش أهالي حي ضاحية الملك فهد شمال منطقة حائل، في ظلام دامس كلما غابت شمس النهار لعدم وجود إنارة كافية في شوارعه العامة.

وعلى الرغم من اعتماد مشروع الإنارة من قبل أمانة المنطقة منذ أكثر من ٣٠ عاما، إلا أن المنطقة تفتقد للكثير من خدمات البنية التحتية، فشوارعها الداخلية تعج بالأتربة والغبار كلما مرت مركبة عابرة.

ويعاني سكان الحي، بحسب حديثهم لـ”تواصل”، من الظلام الدامس ليلاً مما سبب كثرة حوادث سرقة السيارات والمنازل، مؤكدين اتصالهم بالقسم المختص أكثر من مرة لكن دون جدوى.

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