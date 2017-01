5 بنود مفاجئة توافق عليها عند تحميل التطبيقات على جوالك

تواصل – وكالات:

عند تسجيل دخول على أى موقع أو تطبيق هناك مجموعة من البنود التى توافق عليها دون حتى قراءتها، وهذه البنود تعد عقدا بينك وبين الموقع أو التطبيق، وتسمح له من خلال الضغط على كلمة موافق بالعديد من الأشياء.

وفيما يلي نرصد لك مجموعة من البنود التي توافق عليها في التطبيقات الشهيرة والتي يمكن أن تشكل لك صدمة.

• فيسبوك يمتلك كل ما تقوم بكتابته، والبند الذي توافق عليه ويسمح بذلك هو:

“You grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook.”

وهذا يعني أنك إذا قمت بنشر أي على فيس بوك، فالموقع لديه الحق في أن يفعل ما يريد به، وهذا يعني أنه يمكن أن يستخدم منشوراتك في المحتوى الترويجي، كما أنك توافق على السماح بالوصول إلى كل بياناتك إذا اخترت Public.

• سناب شات لا يريد أن تعرض نفسك للخطر، والبند الذي توافق عليه هو:

“Do not use our Services in a way that would distract you from obeying traffic or safety laws. And never put yourself or others in harm’s way just to capture a Snap.”

يعني أن الشركة تحذرك من القيام بأمر خطير من أجل الحصول على لقطة مميزة، وهذا لا يعفي سناب شات فقط من المسئولية، لكن يعني أنه يمكن حظرك إذا كنت تنتهك هذه القاعدة.

• لا يمكنك تعقب مستخدمي انستجرام، وفالبند الذي توافق عليه هو:

“You must not defame, stalk, bully, abuse, harass, threaten, impersonate or intimidate people or entities.”

من أهم القواعد التى توافق عليها عند الدخول على إنستجرام هو أنك لا يمكنك التشهير، أو ترهيب، أو استغلال أو مضايقة أو تهديد أو انتحال شخصية أى شخص على الموقع.

• غير مسموح بالكذب على لينكد إن، فالبند الذي ينص على ذلك هو:

“You also agree that your profile information will be truthful.”

لينكد إن مكان مهم لمن يبحث عن موظفين، لذلك الموقع يريد من الجميع أن يكونوا صادقين عندما يتعلق الأمر بالخبرات والإنجازات السابقة الخاصة بهم، وإذا أثبت الكذب سيتم طردك من الموقع.

• تويتر غير مسئول عن الاختراقات:

إذا تم اختراق قاعدة بيانات تويتر، وأنت لا تستخدم الطرق الصحيحة لإخفاء كلمات السر من قراصنة الكمبيوتر، فهذا يعد مشكلتك وليس على الموقع أي مسئولية.